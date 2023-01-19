Наразі зафіксовано 28 повідомлень про руйнування внаслідок ворожого вогню.

О 01:22 в Запорізькій області було оголошено повітряну тривогу, що тривала півгодини. У цей час в обласному центрі чули вибухи.

Як повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, це були звуки "прильоту" по Матвіївській громаді.

"Звук, який сколихнув серед ночі обласний центр – це ворожий вогонь, спрямований на Матвіївську громаду. Як зазначить окупант у своїх брехливих зведеннях, він цілив у надважливий стратегічний об'єкт. Але ракета С-300 впала у полі, від її вибуху у місцевому освітньому закладі та будівлях поруч вибило всі вікна. На щастя, без жертв", – сповістив він.

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Загалом за добу область було обстріляно півтори сотні разів.

"Запускаючи всі види озброєння, у тому числі заборонені міжнародним законодавством запалювальні снаряди по цивільній інфраструктурі та житлових будинках, окупант свідомо йде на воєнні злочини. 153 обстріли пережили 17 наших населених пунктів за останню добу. Наразі зафіксовано 28 повідомлень про руйнування", – зазначив Старух.

Ситуація в Запорізькій області - що варто знати

Близько 60% території Запорізької області окуповано російськими загарбниками. Окупанти провели псевдореферендум та здійснили спробу анексії частини регіону.

Ворог продовжує терор проти українського населення, завдаючи ракетних та артилерійських ударів по підконтрольній уряди України частині області, та не полишає намірів захопити регіон. Колаборант Євген Балицький, призначений росіянами "керівником" області, напередодні заявив про наміри загарбників "звільнити" всю Запорізьку область, розпочавши активні бої вже навесні. Про новий наступ окупантів в Запорізькій області попереджала і українська розвідка. Там очікують збільшення інтенсивності бойовий дій навесні та влітку.

Наразі ворог продовжує стягувати техніку на цей напрямок. Українські захисники активно завдають ударів по скупчення живої сили та техніки ворога на території області та готуються до контрнаступу.

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