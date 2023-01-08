Це може статися між весною та літом.

Російська Федерація може почати новий наступ в Запорізькій області.

Про це в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera заявив представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький. У розвідці очікують збільшення інтенсивності між весною і влітку, оскільки армії РФ непросто перекидати війська.

"Ми бачимо посилення тиску в Донецькій області. З лютого одним із завдань була повна окупація цього району разом з Луганськом. Поки вони зазнали невдачі. Ймовірно, вони почнуть новий наступ у Запорізькій області. А на Харківському напрямку спробують зупинити наш контрнаступ. І вони спробують утримати позиції в Херсоні, де посилюють оборону, а також на особливо стратегічному для них Кримському півострові", - заявив Скібіцький.

Відео дня

За його словами, зараз у ГУР немає даних про створення штурмової групи в Білорусі або переміщення військ на півночі.

"Білорусь, ймовірно, буде використовуватися в основному як база для реорганізації військ. Але на даний момент у Росії недостатньо військ для нового наступу з півночі", - зазначив він.

Відповідаючи на питання про те, якою буде наступна мета ЗСУ на аівденному фронті, Скібіцький сказав, що метою України залишається повернення до кордонів до 1991 року.

Новий наступ РФ

Як повідомляв УНІАН, у грудні Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що РФ готує близько 200 тисяч нових солдатів і може знову піти на Київ.

У Міністерстві оборони також вважають, що російська армія може почати нову хвилю наступу у лютому 2023 року.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що російське командування розглядає три варіанти наступу.

Тим часом начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що навесні ЗСУ хочуть провести серйозний наступ.

Вас також можуть зацікавити новини: