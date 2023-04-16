Ввечері у великодню неділю російські загарбники атакували Запорізьку область. Як повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, о 21:23 в області було оголошено повітряну тривогу.
За лічені хвилини "Суспільне" з посиланням на кореспондентів сповістило, що в обласному центрі чути вибухи.
Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко закликав мешканців області перебувати у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.
"Зберігайте інформаційну тишу! Не розповсюджуйте фото- та відео матеріали - не допомагайте ворогу коригувати вогонь. Надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України. Зберігаємо спокій та віримо у Збройні сили України! Вистоїмо! Переможемо!", – написав він.
Оновлено (21:53): В Запоріжжі та області – відбій повітряної тривоги.
Оновлено (22:55): Малашко повідомив, що внаслідок російської атаки у дачних будинках вибито шибки та потрощено фасади. Крім того, пошкодження отримали автівки.
"Але головне - без постраждалих. Наразі всі профільні служби працюють на місці прильоту: ліквідовують наслідки атаки та фіксують черговий воєнний злочин", - повідомив голова ОВА.
Обстріл Запорізької області 16 квітня
У ніч на Великдень російські загарбники влаштували масовану атаку на Запорізьку область. Як повідомляли в ОВА, за добу росіяни завдали 101 удар по селах та містечках регіону.
Внаслідок дій ворога руйнувань зазнали цивільні об'єкти у Степногірську, Оріхові, Гуляйполі, Залізничному та ще у 15 населених пунктах.
Зокрема, у Комишувасі було пошкоджено церкву. На щастя, великодню службу в ній не проводили.