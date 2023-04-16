Мешканців області закликали перебувати у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

Ввечері у великодню неділю російські загарбники атакували Запорізьку область. Як повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, о 21:23 в області було оголошено повітряну тривогу.

За лічені хвилини "Суспільне" з посиланням на кореспондентів сповістило, що в обласному центрі чути вибухи.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко закликав мешканців області перебувати у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

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"Зберігайте інформаційну тишу! Не розповсюджуйте фото- та відео матеріали - не допомагайте ворогу коригувати вогонь. Надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України. Зберігаємо спокій та віримо у Збройні сили України! Вистоїмо! Переможемо!", – написав він.

Оновлено (21:53): В Запоріжжі та області – відбій повітряної тривоги.

Оновлено (22:55): Малашко повідомив, що внаслідок російської атаки у дачних будинках вибито шибки та потрощено фасади. Крім того, пошкодження отримали автівки.

"Але головне - без постраждалих. Наразі всі профільні служби працюють на місці прильоту: ліквідовують наслідки атаки та фіксують черговий воєнний злочин", - повідомив голова ОВА.

Обстріл Запорізької області 16 квітня

У ніч на Великдень російські загарбники влаштували масовану атаку на Запорізьку область. Як повідомляли в ОВА, за добу росіяни завдали 101 удар по селах та містечках регіону.

Внаслідок дій ворога руйнувань зазнали цивільні об'єкти у Степногірську, Оріхові, Гуляйполі, Залізничному та ще у 15 населених пунктах.

Зокрема, у Комишувасі було пошкоджено церкву. На щастя, великодню службу в ній не проводили.

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