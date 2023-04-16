За добу ворог завдав понад 100 ударів по населених пунктах Запорізької області.

У Комишувасі на Запоріжжі ворожа ракета впала біля церкви, поранено двох людей.

Як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, у неділю, 16 квітня, за добу росіяни завдали 101 удар по селах та містечках Запорізької області. За даними ОВА, руйнувань зазнали цивільні об'єкти у Степногірську, Оріхові, Гуляйполі, Залізничному та ще у 15 населених пунктах.

Зокрема, у Запоріжжі вночі ворог поцілив двома ракетами в зелену зону в одному з районів міста - пошкоджено припарковані автівки, комунікації та споруди.

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Ще дві ракети влучили у відкриту територію поруч з готельно-розважальним комплексом, житлові будинки також отримали незначні пошкодження.

"У Комишувасі постраждав склад з паливними брикетами, на щастя, навесні в них нагальної потреби немає. Ще одна ракета влучила біля місцевої церкви. Вибуховою хвилею пошкоджено будівлі та житлові будинки навколо. Двоє жителів постраждали: чоловіку на місці надали допомогу, а жінку госпіталізовано...", - додав Малашко.

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Рано вранці 16 квітня стало відомо, що у ніч на Великдень 2023 російські загарбники влаштували масовану атаку на Запорізьку область.

Унаслідок ворожого удару, зокрема, у Комишувасі було пошкоджено церкву у якій, на щастя, великодню службу не проводили. Спершу місцева влада не повідомляла про постраждалих унаслідок удару з боку супротивника.

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