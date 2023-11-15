Співробітники ДСНС прибули на місце атаки, коли ворог вдарив по цьому ж об’єкту вдруге.

Унаслідок повторної атаки російських окупантів по Запорізькому району загинуло двоє рятувальників, ще троє - зазнали поранень.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, співробітники ДСНС прибули на місце удару росіян по цивільній інфраструктурі, де сталося загоряння, за лічені хвилини після атаки. Тоді окупанти завдали повторного удару.

"Внаслідок ворожого обстрілу, на жаль, двоє співробітників ДСНС загинули. Нашим героям без зброї тепер назавжди 31 та 34…", - зазначив він. За словами міністра, ще троє рятувальників отримали травми. Також постраждали четверо цивільних.

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Згодом у ДСНС розповіли, що загиблих рятувальників звали Віталій Накаряков та Сергій Дорогокупля. "Молоді, віддані своїй справі рятувальники. Їхні життя сьогодні цинічно обірвала Росія. Віталію назавжди залишиться 31, Сергію - 34", - йдеться у повідомленні. У ДСНС наголосили, що їхня загибель - це болюча втрата.

У центрі уваги Запоріжжя - новини, які сьогодні варто знати

Як повідомляв УНІАН, зранку сьогодні, 15 листопада, російські загарбники трьома ракетами вдарили по цивільній інфраструктурі одного із населених пунктів Запорізького району. Атаки відбулися у період з 9:50 до 10:18.

Раніше Запорізька ОВА повідомляла про 1 загиблого чоловіка та сімох поранених осіб, з яких двоє - жінки. Крім того, через вибухову хвилю та уламки ракет були пошкоджені будинки, автомобілі та господарчі споруди поблизу місця ударів.

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