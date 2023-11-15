Пошкоджено будинки, автомобілі та господарчі споруди.

Зранку російські окупаційні війська завдали трьох ракетних ударів по Запорізькому району. Відомо про одного загиблого та сімох поранених, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

За його словами, ракетні удари були нанесені по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів Запорізького району з 09:50 до 10:18. Тип ракет наразі уточнюється.

"Станом на цю хвилину відомо про 1 загиблого чоловіка та сімох поранених осіб, з яких двоє - жінки", - уточнив голова ОВА.

Малашко додав, що вибуховою хвилею та уламками також пошкоджено будинки, два автомобілі та господарчі споруди, які розташовані поруч з місцем ударів.

Росія цинічно вдарила по бійцям 128-ї окремої ОГШБр в Запоріжжі

За даними Запорізької ОВА, російські загарбники щоденно обстрілюють підконтрольні Україні території Запорізької області з різноманітних типів озброєння. Зокрема, за добу, 14 листопада, зафіксовано 114 ударів по 21 населеному пункту регіону. Йдеться про обстріли з артилерійських систем, реактивних систем залпового вогню та авіаційний удар.

Попередньо, внаслідок атак минулої доби ніхто не постраждав, однак зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури.

Нещодавно українське суспільство сколихнув цинічний удар росіян по бійцям 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади (ОГШБр) у Запорізькій області, які вишукувалися для нагородження. Внаслідок атаки загинули військовослужбовці, а також поранені цивільні. Відомо про загибель щонайменше 19 бійців.

Наразі правоохоронці проводять розслідування обставин трагедії.

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