Супротивники били по захисниках України, зокрема, з реактивної артилерії.

За минулу добу, 4 березня, російські загарбники понад 100 разів обстріляли позиції захисників України у Запорізької області.

Про це йдеться у повідомленні Запорізької обласної військової адміністрації у Telegram. "Протягом минулої доби ворог здійснив 104 обстріли позицій українських захисників, застосовуючи танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію", - йдеться у повідомленні.

Також, за повідомленням Головного управління Національної поліції у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Мар'ївка, Успенівка, Щербаки, Гуляйполе, Темирівка, Білогір'я, Мала Токмачка, Малинівка, Приморське, Оріхів, Залізничне, Новоданилівка, Ольгівське, Новоандріївка, Чарівне, Гуляйпільське, Червоне, Омельник, Щербаки, Кам'янське, Степове.

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Крім того, надійшло 46 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів.

Ситуація на фронті в Україні - що сьогодні треба знати

Генштаб Збройних сил України вранці 5 березня повідомив, що росіяни зосереджують основні зусилля на тому, щоб наступати на низці напрямків - Авдіївському, Куп’янському, Бахмутському, Шахтарському та Лиманському. Наші воїни на цих напрямках упродовж минулої доби відбили понад 130 ворожих атак.

Варто зазначити, що супротивники в Україні зазнають величезних втрат. Загальні втрати РФ в Україні вже становлять приблизно 153 120 загарбників.

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