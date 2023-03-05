Два десятки російських бронемашин і артсистем перетворені на попіл.

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про загальні бойові втрати росіян у війні проти нашої країни.

Станом на 5 березні втрати ворога серед особового складу сягнули 153 120 осіб. З них 930 ліквідовані за останню добу, йдеться у зведенні.

Крім цього, з 24 лютого 2022 російські окупанти втратили в Україні:

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танків ‒ 3414 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 6692 (+9) од,

артилерійських систем – 2426 (+12) од,

РСЗВ – 488 (+1) од,

засобів ППО ‒ 248 (+1) од,

літаків – 302 (+0) од,

гелікоптерів – 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2071 (+5),

крилатих ракет ‒ 873 (+0),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5299 (+10) од,

спеціальної техніки ‒ 232 (+2).

Втрати Росії у війні проти України - основні дані

Експерти очікують, що березень покаже черговий рекорд втрати на полі бою.

Початок місяця вже наповнений повідомленнями про знищення рідкісної техніки ворога. Зокрема, на початку місяця збили російський засекречений шпигунський безпілотний авіаційний комплекс "Картограф".

А 4 березня бійці Національної Гвардії України інженерну систему дистанційного мінування "Земледелие". Це перший задокументований випадок знищення цієї техніки.

Раніше цього тижні українські захисники знищили штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-24 та сім безпілотників російських окупаційних військ.

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