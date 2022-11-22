Супротивник використовує жалюгідну тактику, зазначив керівник Офісу президента.

В Оріхові Запорізької області через обстріл з боку окупантів загинув соцпрацівник, ще двоє людей зазнали поранень.

Ворожий снаряд впав біля місця, де жителям роздавали хліб, як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Небагато людей було. Люди дотримуються правил, щоб не було масового скупчення, але тим не менш снаряд, який впав біля цього гуманітарного пункту роздачі хліба, вбив соцпрацівника і поранив двох жінок", - зазначив голова ОВА.

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Керівник Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак вже прокоментував смертоносний ворожий обстріл.

"Російські терористи обстрілюють пункти видачі гуманітарки, продовжують ядерний шантаж - жалюгідна тактика військових невдах", - написав він у Telegram.

Єрмак наголосив, що на кожну таку дію є українська протидія.

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Супротивники вже не раз обстрілювали населені пункти регіону з різного озброєння, є руйнування, жертви та постраждалі.

Зокрема, 18 листопада окупанти у черговий раз завдали ракетний удар по Запоріжжю. Унаслідок ворожої атаки загинув мирний житель.