За його словами, така ситуація склалася не тому, що в росіян зараз сильна потужність, це у нас слабкість.

Фронт в Україні не "посипався", проте нині він переживає найгірший період після весни 2022 року. Про це в інтерв’ю DW розповів голова фонду "Повернись живим" та ветеран АТО Тарас Чмут.

За його словами, нинішня ситуація є наслідком купи різних процесів: внутрішніх, зовнішніх, в Збройних силах, в державі, в країні, в країнах-партнерах, які "маленькими крочками призвели і продовжують призводити до поганих, негативних сценаріїв розвитку подальших подій".

При цьому військовий підкреслив, що така ситуація склалася не тому, що в росіян зараз сильна потужність під час їхнього наступу:

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"В нас слабкість. Тому що нема людей, недостатня кількість боєприпасів, немає стратегічної підтримки партнерів по нелінійній протидії РФ. Банально - дозвіл на удари американським озброєнням або інших країн по аеродромах".

Чмут також наголосив, що рік тому у нас було більше людей, а мобілізація зараз, "на жаль, відбувається ніяк".

"Втрати були, вони є, і ми, на жаль, нічого з ними не зробимо, тому що це війна. Але втрати України та Росії - неспівмірні, як і людський потенціал... Плюс КНДР - як важливий фактор в цій війні", - додав він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв УНІАН, військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак заявив, що ЗСУ відступають, але фронт не посипався. Так, Силам оборони доводиться відступати, але вони при цьому завдають величезних втрат російським військам.

"В моєму розумінні фронт "посипався" - це коли військові кидають техніку, амуніцію, в одних капцях тікають. Так, зараз складна ситуація. На жаль, росіяни за останній час захопили набагато більше територій, ніж це це було в попередні періоди, в попередні місяці. Але не варто казати та вважати, що фронт посипався. На жаль, українці відступають. Це неприємно чути, але це не зрадофільство", - сказав він.

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