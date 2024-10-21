За словами Умєрова, у США були в курсі цих перемовин.

Після початку повномашстабної війни РФ проти України, між Києвом та Москвою відбулися таємні переговори. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Як розповів очільник Міноборони в інтервʼю The Washington Post, зокрема, перемовини стосувалися і "зернової угоди". Крім того, тоді вдалося досягти згоди щодо згоди щодо гуманітарного коридору. Завдяки цьому близько 400 тисяч людей змогли вивезти з тимчасово окупованих територій.

Також у результаті такого діалогу вдалося домовитися про обмін військовополоненими, політв'язнями та пораненими військовими.

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При цьому Умєров наголосив, що Сполучені Штати "завжди були в курсі" цих контактів із Москвою, "тому що ми завжди консультувалися з усіх питань".

Переговори з Росією

Навесні 2022 року – після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну – українська та російська делегації вели переговори щодо умов для завершення війни. Вони відбувалися у Білорусі та Туреччині.

Тоді РФ вимагала, щоб Україна відмовилася від вступу до НАТО, а також – серйозного послаблення української армії (скорочення чисельності ЗСУ з 250 000 до 83 500 осіб).

Але це далеко не всі умови Кремля. У диктатора Путіна вимагали від України визнати незаконні формування "ЛДНР" в адміністративних кордонах Донецької та Луганської областей, а Крим – "субʼєктом" РФ.

Україна ж серед іншого вимагала повного виведення російських військ з території України на межі станом на 23 лютого, а згодом – виведення військ РФ до кордонів 1991 року, а також виплату репарацій.

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