Комбриг розповів, що приймаючи смугу відповідальності, ним було проведено оцінку обстановки, у тому числі й оцінку сил та засобів противника.

Новий комбриг 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Олександр Охріменко розповів, що він очолив частину не в самий легкий час.

За його словами, після 27 вересня обстановка, в якій бригада виконувала бойові завдання, була дуже напруженою, особливо на флангах, що не дозволяло утримувати надалі Вугледар.

"Фактично це вже було тактичне оточення - здійснювати евакуацію, поповнення боєприпасами вже було вкрай складно. Резерви, які раніше могли підходити, станом на 27-28 вересня вже були під вогневим впливом противника, на деяких ділянках він діставав навіть великокаліберною зброєю", - сказав він у інтерв'ю "Главкому".

Відео дня

Охріменко стверджує, що тими силами та засобами, які були в підпорядкуванні, утримати Вугледар, об’єктивно, можливості не було. Він додав:

"З іншого боку, ситуація на півдні Донбасу до кінця вересня так змінилася, що утримання Вугледару втрачало своє значення".

Комбриг розповів, що приймаючи смугу відповідальності, ним було проведено оцінку обстановки, у тому числі й оцінку сил та засобів противника.

"Нам протистояли 36-та окрема мотострілецька бригада 29-ї армії Збройних сил Російської Федерації, 39-та окрема мотострілецька бригада, 57-ма бригада, 91-й окремий стрілецький полк та інші підрозділи. Тобто були переважаючі сили противника і в танках та бойових машинах піхоти, і в артилерійських системах, протитанкових засобах, особовому складі", - пояснив він.

За його словами, якщо загалом оцінити бойові потенціали, співвідношення складало майже 1:9 на користь противника.

"Будь-які теоретичні розрахунки говорять про те, що при співвідношенні сил та засобів 1:3 противник отримуватиме перевагу. Тут, під Вугледаром, було 1:9. Об’єктивно можете зрозуміти, які були шанси на утримання цього населеного пункту і смуги оборони, що у зоні відповідальності бригади", - додав Охріменко.

Війна в Україні - вихід з Вугледару

До кінця літа російські війська в районі міста Вугледар Донецької області мали перевагу 10 до 1 в артилерійських системах. Про це розповів український військовослужбовець 72-ї бригади Роман, який захищав Вугледар, пише The New York Times.

Зазначається, що близькість Донбасу до західної Росії давала змогу Москві легко перекидати війська, техніку і боєприпаси на лінію фронту.

Вас також можуть зацікавити новини: