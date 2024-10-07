У бригаді запевнили, що "противнику легко не буде".

Новим командиром 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, яка захищала Вугледар, став полковник Олександр Охріменко. Про це йдеться на офіційній сторінці бригади в Facebook.

"Далі Чорних Запорожців вестиме в бій полковник Олександр Охріменко. Нові цілі, завдання, мета і набуття спроможностей. Противнику легко не буде", - сказано у повідомленні.

Також там розповіли про керівництво колишнього комбрига Івана Вінніка.

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"Бої за Бахмут, Павлівку, Вугледар, Микільське, Новомихайлівку, Водяне. Знов Вугледар. Період, який тривав більше двох років. Це час, коли ворог не зламав нас. Це бої, які об’єднали. Це шлях, котрий ми пройшли під керівництвом Героя України та Народного Героя України полковника Івана Вінніка. Дякуємо за стійкість, силу, волю, мудрість та любов до особового складу! Успіху та перемог на новому шляху", - додали у бригаді.

Олександр Охріменко - що про нього відомо

Він народився 19 жовтня 1984 року на Вінниччині. У 2006 році з відзнакою завершив Одеський інститут Сухопутних військ, а також закінчив Національний університет оборони України ім.І.Черняховського.

Участь у боях з російськими військами бере із 2014-го року. Був нагороджений Орденом Богдана Хмельницького III ступеня, особистою вогнепальною зброєю та низкою відзнак Міністерства оборони України.

У жовтні 2021 року у званні підполковника Охріменко очолив 14-ту окрему механізовану бригаду ім. князя Романа Великого. З початком повномасштабного вторгнення під командуванням Охріменка бригада пройшла бої на Київщині та Житомирщині, Миколаївщині та Донбасі, звільнила від росіян значну частину Харківщини.

4 липня 2023 року Охріменка призначили новим начальником Одеського обласного територіального центру комплектування замість скандального військкома Євгена Борисова.

Ситуація у 72-й бригаді

Раніше Командира 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців полковника Івана Вінніка звільнили з посади.

ОК "Північ" повідомляло, що Вінніка призначили на вищу посаду "з метою просування по службі та для передачі бойового досвіду". У командуванні наголосили, що боєць є прикладом справжнього та чесного бойового офіцера, досвідченого та людяного командира.

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