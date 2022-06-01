Супротивник сьогодні випустив по Дніпропетровській області три ракети, зазначили в обласній військовій адміністрації.

Окупанти здійснили ракетні удари по Дніпропетровщині з реактивної системи залпового вогню "Торнадо".

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"На жаль, гучно сьогодні не тільки через грім. Атака по Синельниківському району. Ворог випустив три ракети з РСЗВ "Торнадо", - зазначив він.

За словами Резніченка, інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

"На місці працюють рятувальники. Їх роботу ускладнює негода", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські війська вдерлися в Україну.

Супротивник спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і житло цивільних, зокрема, в Дніпропетровській області.

Наприкінці травня стало відомо, що у Кривому Розі дві ворожі ракети влучили у промислове підприємство, були сильні руйнування.

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