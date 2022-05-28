У Кривому Розі Дніпропетровської області дві ракети російських окупантів влучили у промислове підприємство.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у своєму Telegram-каналі.
"Ворожа атака по Кривому Рогу. Дві ракети влучили у промислове підприємство. Сильні руйнування", - повідомив Резніченко.
За його словами, інформація про постраждалих уточнюється. Також на місці працюють рятувальники.
Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул своєю чергою розповів, що завод, у який влучили ракети, майже знищено.
"Приліт кількох ракет на територію одного із промислових підприємств промзони Кривого Рогу. Завод практично знищено. Чутно вибухи. До ліквідації наслідків пожежі залучено підрозділи рятувальників", - написав Вілкул у своєму Telegram-каналі.
Вибухи у Кривому Розі: що відомо
Як повідомляв УНІАН, у суботу, 28 травня російські війська обстріляли ракетами Кривий Ріг. Олександр Вілкул зазначав, що ракетні удари сталися в районі одного з виїздів з міста.
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