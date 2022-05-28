З'явилися подробиці сьогоднішньої ракетної атаки у Дніпропетровській області.

У Кривому Розі Дніпропетровської області дві ракети російських окупантів влучили у промислове підприємство.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у своєму Telegram-каналі.

"Ворожа атака по Кривому Рогу. Дві ракети влучили у промислове підприємство. Сильні руйнування", - повідомив Резніченко.

За його словами, інформація про постраждалих уточнюється. Також на місці працюють рятувальники.

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул своєю чергою розповів, що завод, у який влучили ракети, майже знищено.

"Приліт кількох ракет на територію одного із промислових підприємств промзони Кривого Рогу. Завод практично знищено. Чутно вибухи. До ліквідації наслідків пожежі залучено підрозділи рятувальників", - написав Вілкул у своєму Telegram-каналі.

Вибухи у Кривому Розі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 28 травня російські війська обстріляли ракетами Кривий Ріг. Олександр Вілкул зазначав, що ракетні удари сталися в районі одного з виїздів з міста.

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