В Одесі загинула не лише маленька дитина, а і її мати та бабуся, дізналися журналісти.

В Одесі в результаті обстрілу, скоєного окупантами 23 квітня, - в одній родині загинуло три покоління - 3-місячна дівчинка, її мама Валерія і бабуся.

Членів сім'ї втратив одеський пекар Юрій Глодан.

Засновник центру "Дія.Бізнес Одеса" Олександр Верник написав у Facebook, що Валерія була дуже світлою людиною, вона кілька років тому працювала в його команді.

Сам Глодан в соцмережі коротко прокоментував загибель членів сім'ї й опублікував фото тих, кого втратив.

"Рідні мої, царство небесне! Ви в наших серцях!" - написав чоловік.

Валерія Глодан родом з Херсона, її дівоче прізвище - Явкіна. Валерії було 28 років, вона навчалася в Одеському національному університеті на факультеті журналістики.

Дівчина вийшла заміж за Юрія Глодана 30 серпня 2019 року. Пізніше у пари народилася дочка, дівчинку назвали Кіра.

Загибель Валерії з дитиною вже прокоментували її знайомі та викладачі.

"...Валерія - світла, красива, добра дівчинка... Немає слів. Давайте помолимося за них сьогодні", - написала викладач Наталія Стебліна.

"...Загинули відразу три покоління сім'ї - Лерочка, її мама і тримісячна дівчинка. Жахливе горе", - поділилася викладач Катерина Валькова.

Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого. Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, в Одесі.

Супротивник 23 квітня випустив по Одесі сім ракет, дві з них збили, проте в внаслідок ракетного удару загинули вісім осіб, серед жертв була тримісячна дитина. Крім того, в результаті ворожої атаки постраждали 18-20 осіб.

Після атаки окупантів пошкоджено житловий будинок та об'єкти інфраструктури.

У РФ стверджували, що в Одесі поцілили у військовий об'єкт. Мер Одеси Труханов заявив, що окупанти "називають житловий будинок військовим об'єктом".

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