Президент повідомив, що по Одесі було випущено сім ракет, дві з яких вдалося збити. В результаті обстрілу загинули вісім людей, 18-20 постраждали.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що не хоче зустрічатися просто так в Туреччині, і зустріч переговорних груп залежать від бажання Володимира Путіна.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції, відповідаючи на питання про можливість продовжувати переговори в Туреччині.

Глава держави зазначив, що в української сторони немає настрою проводити зустрічі на тлі обстрілу російськими окупантами Одеси напередодні Великодня.

Зеленський зазначив, що по Одесі було випущено сім ракет, дві з яких вдалося збити. В результаті обстрілу загинули вісім людей, 18-20 постраждали.

"Сьогодні дитину тримісячну вбили. Війна почалася, коли цій дитині був місяць. Ви уявляєте? Що це взагалі відбувається? Покидьки смердючі! Як їх ще назвати? Інших немає слів. Просто покидьки. Потрібні предметні зустрічі. Тому що задоволення грітися на сонці з цими покидьками немає. Ні! Але ми повинні говорити, поки не закінчиться ця війна. Повинні говорити і чіплятися за кожну можливість, щоб більше тримісячні діти не вмирали. Це просто якийсь жах... Про які цінності вони говорять? Який їх "русский мир"? Який християнський світ? Середньовіччя. Просто сім ракет на Одесу! Їхню улюблену Одесу. "Одеса-мама улюблена", як вони кажуть, куди вони любили приїжджати. "У вас так смачно готують". Пожерти їм захотілося, покидькам", - сказав Зеленський.

Обстріл Одеси 23 Квітня - що відомо

Нагадаємо, сьогодні в Одесі внаслідок ракетного удару пошкоджено об'єкти інфраструктури, також пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, в якому почалася пожежа, вибито скло. Раніше повідомлялося про шість загиблих і 18 поранених.

Як повідомили в повітряному командуванні "Північ", вони були запущені літаками стратегічної авіації Ту-95 в Росії із акваторії Каспійського моря.

Українськими захисниками знищено дві ворожі крилаті ракети та 2 БПЛА оперативно-тактичного рівня, які ймовірно здійснювали корекцію польоту крилатих ракет.

Уламки однієї з ракет потрапили в місцеве кладовище, в результаті чого була поранена жінка.

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