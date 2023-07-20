Серед багатьох видів зброї та оснащення в новому пакеті містяться засоби для забезпечення безпеки портів та гаваней.

Новий пакет військової допомоги, про який США оголосили в середу, 19 липня, допоможе Україні посилити захист портів в умовах постійних обстрілів з боку РФ. Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

"Ці спроможності (оголошені в новому пакеті – ред.) ставатимуть дедалі важливішими особливо зараз, коли Росія вийшла із "зернової угоди" та поновила атаки на портові міста, що ми побачили за останні два дні", – цитує її "Укрінформ".

За словами Жан-Пʼєр, що серед багатьох видів зброї та оснащення в новому пакеті містяться засоби для забезпечення безпеки портів та гаваней, які мають посилити захищеність портової інфраструктури України.

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Новий пакет допомоги від США

19 липня у Пентагоні оголосили про надання Україні нового пакету допомоги на суму 1,3 мільярда доларів. До нього увійшли засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.

До списку того, що отримає Україна, зокрема увійшли чотири установки NASAMS і боєприпаси до них, 152-мм артилерійські снаряди, ракети TOW. Також Штати передадуть безпілотники Phoenix Ghost і Switchblade, високоточні авіаційні боєприпаси та іншу техніку.

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