У пакеті, зокрема, 152 мм артснаряди і висоточні боєприпаси.

Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 1,3 мільярда доларів, повідомляється на сайті американського відомства.

Пакет включає в себе критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпаси і буде надано в рамках ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

В рамках USAI США закуповують ресурси у промисловості або партнерів для подальшої відправки в Україну. Це оголошення є початком процесу укладання контрактів на надання Україні додаткових пріоритетних можливостей.

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У пакет входять:

Чотири установки NASAMS і боєприпаси;

152-мм артилерійські снаряди;

обладнання для розмінування;

ракети TOW;

БПЛА Phoenix Ghost і Switchblade;

високоточні авіаційні боєприпаси;

засоби виявлення протидії БПЛА та засобів радіоелектронної боротьби;

150 бензовозів;

115 тактичних автомобілів для буксирування і перевезення техніки;

50 тактичних машин для евакуації техніки;

обладнання для охорони портів і гаваней;

тактичні захищені системи зв'язку;

Також США фінансово підтримають навчання, технічне обслуговування наданих засобів.

Україна потребує більше зброї на тлі контрнаступу - головне

Контрнаступ ЗСУ триває вже другий місяць. За цей час українські військові зіткнулися з мінними полями, БПЛА та активізацією бойової авіації окупантів. Все вищеперелічене створило небувалі перешкоди для блискавичного "кидка" та прориву оборони російських військ, чого від України досі чекає Захід.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний, відповідаючи незадоволеним обмеженими успіхами експертам та політикам, закликав не перетворювати війну на "шоу" і допомогти зброєю, особливо натякнувши на F-16.

Колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес, своєю чергою, зазначив, що без бойової західної авіації далекобійних ракет контрнаступ ЗСУ не прискориться.

ЗМІ пишуть, що ВПК західних країн "підійшов до межі", оскільки поточних боєприпасів вже не вистачає. Проте США та Європа бажають прискорити їхнє виробництво. А поки брак артснарядів ЗСУ намагаються тимчасово компенсувати відправкою касетних боєприпасів.

Під час саміту НАТО у Вільнюсі низка країн пообіцяла Україні додаткові засоби ППО, бронетехніку та БК, а також інжерне обладнання, необхідне для просування ЗСУ на фронті.

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