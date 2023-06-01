На кадрах видно, що бої точаться у лісовій місцевості. Чути стрільбу.

Бійці "Російського добровольчого корпусу" (РДК) ведуть бої у передмісті Шебекіно Бєлгородської області РФ.

Як повідомили у Telegram-каналі РДК, бої ведуться у межах Нової Таволжанки та Титівки.

"Наші передові загони вже ведуть бої у передмісті Шебекіно (Нова Таволжанка/Титівка). Слава РДК", - йдеться у повідомленні.

Також РДК опублікував відео боїв на території Бєлгородської області. На кадрах видно стрілецький бій у лісовому масиві.

"Тривога" у Шебекіно - що відбувається у місті

Як повідомляв УНІАН, в Шебекіно Бєлгородської області РФ ситуація загострюється. У місті горить адміністративна будівля, росіяни палять документи в урнах та похапцем намагаються виїхати з міста. На заправках утворюються кілометрові черги.

Тим часом повстанці з "Російського добровольчого корпусу" заявили про обстріл у Шебекіно будівлі Міністерства внутрішніх справ, в якій перебували десятки силовиків.

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