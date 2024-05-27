'Новий рекорд': дрон ГУР атакував об'єкт в Росії на відстані понад 1800 км, – ЗМІ

Атакований об'єкт знаходиться у місті Орськ Оренбурзької області РФ.

У неділю, 26 травня, безпілотник Головного управління розвідки Міноборони України атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М".

Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в ГУР, дрон вразив РЛС розташовану в місті Орськ Оренбурзької області РФ.

"Український безпілотник подолав відстань у понад 1800 кілометрів до обʼєкту противника, встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів-камікадзе", - розповіло джерело. Відео дня

Останні удари по Росії

Як повідомляв УНІАН, у місті Лівни Орловської області РФ два безпілотники вдарили по нафтобазі.

Як повідомляють російські ЗМІ, про атаку на об'єкт заявив губернатор Орловської області Андрій Кличков. За його словами, постраждала адміністративна будівля. На місці вирувала пожежа.

Загалом, за даними ASTRA, пошкоджено 2 станції, що знаходяться за 250 метрів одна від одної на вулиці Фрунзе. Обидві станції знаходяться в безпосередній близькості до Лівенської нафтобази.

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