За версією окупантів, щонайменше два безпілотники дісталися до цілі та уразили її.

У місті Лівни Орловської області РФ два безпілотники вдарили по нафтобазі.

Як повідомляють російські ЗМІ, про атаку на об'єкт заявив губернатор Орловської області Андрій Кличков. За його словами, постраждала адміністративна будівля. На місці вирувала пожежа.

"Сьогодні вранці під час ще однієї масованої атаки на Орловську область сталося падіння БпЛА на територію паливно-заправної станції в м. Лівни. Частина фасаду адміністративної будівлі постраждала, на локалізацію та усунення наслідків негайно прибули співробітники оперативних служб та адміністрації міста. У момент їхньої роботи на території АЗС сталося падіння ще одного БпЛА", - заявив губернатор.

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За словами Кличкова, на місці події загинув водій пожежної частини. Ще три співробітники служб постраждали.

Загалом, за даними ASTRA, пошкоджено 2 станції, що знаходяться за 250 метрів одна від одної на вулиці Фрунзе. Обидві станції знаходяться в безпосередній близькості до Лівенської нафтобази.

Атаки БПЛА в Росії

Як повідомляв УНІАН, вночі 12 травня на території Російської Федерації було атаковано три об'єкти. Це була операція Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Зокрема, було атаковано про Волгоградський нафтопереробний завод.

Крім того, в ніч на середу, 15 травня, Головне управління розвідки Міноборони України провело успішну спецоперацію з ураження паливної бази російських окупантів у Пролетарському районі Ростовської області.

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