Проєкт DeepState повідомляє, що це Новомихайлівка.

Російська армія окупувала село Новомихайлівка в Донецькій області. Про це повідомляє проєкт DeepState.

"Ворог окупував Новомихайлівку, а також просунувся біля Радьківки, Греківки, Неліпівки, Романівки, Новоторецького, в Голубівці та Леонідівці", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв Генеральний штаб Збройних сил України, протягом минулої доби зафіксовано 165 боєзіткнень.

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Зазначалося, що , зокрема, на Покровському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 54 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Промінь, Новоторецьке, Миролюбівка, Лисівка, Новоукраїнка, Новосергіївка, Удачне, Мирноград, Олексіївка, Попів Яр, Малинівка, Коптєвє та в напрямках Шахового, Володимирівки, Молодецького, Сергіївки, Новопавлівки.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три засоби ракетних військ і артилерії та один пункт управління російських загарбників.

Війна в Україні - наступ РФ

Як повідомляв УНІАН, аналітик Павло Лакійчук зазначав, що на сході України росіяни намагаються прорватися на агломерацію Костянтинівка-Дружківка-Краматорськ, а потім із півночі вдарити по Слов'янську і таким чином відрізати Донецьку область.

За його словами, саме Покровськ стоїть у "них поперек горла". Ворог прорвався на трасу Покровськ-Костянтинівка і намагається розвивати там успіх у напрямку і на Покровськ, і на Костянтинівку. Це два протилежні напрямки.

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