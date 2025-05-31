З 23 травня росіяни захопили майже 200 квадратних кілометрів території.

Російська армія розпочала літній масштабний наступ і всього за тиждень змогла окупувати 18 українських населених пунктів, захопивши майже 200 квадратних кілометрів території.

Про це пише BILD, зазначаючи, що найактивніше росіяни просуваються в Донецькій, Харківській та Сумській областях.

Видання уточнює, що в Сумській області росіяни з 23 травня захопили міста Володимирівка, Біловоди та Локня. У Харківській області за цей час Росія захопила село Строївка. А на Донеччині за останні сім днів під контроль Росії перейшли села Рідкодуб, Зоря, Романівка, Правдівка, Гнатівка, Малинівка, Єлизаветинка, Троїцьке, Богданівка, Відрадне, Богатир, Вільне Поле, Зелене Поле і Новосилка.

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"Особливо важка ситуація склалася в Сумській області, на крайньому північному сході України. Російські війська перейшли там у наступ після наказу Путіна про створення "буферної зони", - зазначає видання.

При цьому, на думку експертів, "Україна не в змозі зупинити це просування. Хоча цього і не повинно було статися - це не ті цілі, які важко обороняти. Там немає великої кількості танків або бронетранспортерів, тільки звичайні автомобілі, мотоцикли, стрілецька зброя і безпілотники".

При цьому, як зазначає BILD, перевага Росії в піхоті має дедалі більший вплив на поле бою.

Видання вказує, що російські війська атакують українські позиції практично по всьому 500-кілометровому фронту:

"На півдні вони перебувають за два кілометри від обласного кордону із Запоріжжям, у центрі - за три кілометри від Дніпропетровської області, а на півночі - за кілометр від Харкова".

Наступ росіян - новини

За даними видання The Washington Post, російські успіхи на фронті "сповільнюються і продовжують досягатися за рахунок високих втрат". Росія, найімовірніше, скористається своєю перевагою, щоб посилити атаки влітку в спробі прорватися через оборону України. Але це може бути остання можливість для Москви.

Президент України Володимир Зеленський розкрив цілі літнього наступу РФ. Він зазначив, що росіяни накопичують сили на Сумському напрямку і не змінюють цілей щодо наступальних дій на сході та півдні України. 31 травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія почала активний наступ на Запорізькому напрямку.

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