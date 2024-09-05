Уранці в Новоросійську закрито всі пляжі, а на самих пляжах працюють сапери.

У Росії заявляють, що сьогодні вночі російський порт Новоросійськ, який розташований на північно-східному узбережжі Чорного моря, атакували морські дрони. У ніч на четвер у місті було оголошено тривогу, про відбиття атаки повідомляла місцева влада, користувачі соцмереж писали про вибухи.

Мер міста Андрій Кравченко заявив, що по дронах працює ППО, закликав місцевих жителів не підходити до вікон, а жителів першої берегової лінії - не виходити на вулицю. Також він заявляв, що в районі набережної в місті було обмежено рух транспорту.

Уранці росіяни в соцмережах повідомляли, що в Новоросійську закрито всі пляжі, а на самих пляжах працюють сапери.

Згодом у Міноборони РФ заявили про два знищені морські дрони.

"Черговими вогневими засобами в північно-східній частині акваторії Чорного моря знищено два безекіпажні катери", - ідеться в короткому зведенні міністерства.

При цьому про наслідки атаки не повідомляють.

Крім морських дронів, російське Міноборони заявило про збиті повітряні безпілотники і ракети. Згідно з його зведенням, одну ракету з установки залпового вогню "Вільха" і два безпілотники було збито над Бєлгородською областю, три безпілотники - над Курською та ще два - над Брянською областю.о

Порт Новоросійськ - що відомо

На думку аналітиків, зараз тимчасово окупований Севастополь уже остаточно неможливо вважати головною базою Чорноморського флоту РФ. Залишки ЧФ Росії зараз базуються в Новоросійську Краснодарського краю країни-агресора. При цьому вхід туди перегороджений баржами з метою запобігання проходження українських морських дронів.

Згідно з супутниковими знімками, на базі в Новоросійську зараз перебуває майже все, що є цінним у РФ на Чорному морі.

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