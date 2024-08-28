Даний обʼєкт є частиною російського ВПК та бере безпосередню участь у забезпеченні російських окупаційних військ.

В результаті спільної операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України разом з Силами спеціальних операцій ЗСУ за допомогою ударних безпілотних літальних апаратів українського виробництва було уражено нафтобазу ФДКУ "Атлас" управління Федеральної агенції державних резервів РФ в районі населеного пункту Каменськ-Шахтинський Ростовської області. Про це УНІАН повідомило джерело в спецслужбі.

Даний обʼєкт є частиною російського воєнно-промислового комплексу (ВПК) та бере безпосередню участь у забезпеченні російських окупаційних військ.

Очевидці повідомляють, що на даний час триває пожежа на резервуарах нафтобази. Детальні результати операції наразі уточнюються.

ФДКУ "Комбінат "Атлас" Управління Федерального агентства з державних резервів у Південному федеральному окрузі спеціалізується на постачанні нафтопродуктів для ЗС РФ. Як зазначається в російських ЗМІ, у серпні 2020 року на базі комбінату відбулися спільні навчання Міноборони РФ та Росрезерву в рамках навчань "Кавказ-2020″. У показових навчаннях із відпуску нафтопродуктів для потреб армії відпрацьовували три способи – автомобільний, залізничний і трубопровідний.

Атаки на РФ 28 серпня - що відомо

Раніше стало відомо, що в вночі БПЛА атакували нафтобазу в Ростовській області та склад боєприпасів у Воронезькій області.

РосЗМІ заявили, що близько 03:00 ночі в Ростовській області збито 4 БПЛА. Місцева влада зазначила, що постраждалих немає. При цьому місцеві жителі повідомили, що після атаки горить нафтобаза "Атлас" Росрезерву в Кам'янському районі, яка спеціалізується на зберіганні нафтопродуктів, а також відпускає нафтопродукти російській армії.

Крім того, українські Сили оборони збили російський штурмовик Су-25. Відповідне відео у Telegram оприлюднили воїни підрозділу ППО 28-ї ОМБр.

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