Новошахтинський НПЗ не вперше палає після атаки.

У Ростовській області РФ прогриміли вибухи. Місцеві телеграм-канали повідомляли про атаку дронів і роботу ППО.

Один із пабліків пише про влучання по території Новошахтинського нафтопереробного заводу. Зазначається, що сирена на півночі Ростова не замовкала 15 хвилин.

"Погані новини з Новошахтинська. ЗСУ влучили по НПЗ. Дронів було дуже багато", – йдеться в одному з постів.

Відео дня

За повідомленнями підписників телеграм-каналу, "цілі збивають досі, і лунають вибухи".

Офіційних коментарів з боку російської влади щодо атаки на Новошахтинський НПЗ поки що не було. Тим часом у мережі поширюють відео з сильною пожежею на території підприємства.

Зазначимо, що Новошахтинський НПЗ піддається атаці не вперше. Він був уражений у червні 2024 року. Російські загарбники втратили 1,5 млн тонн нафти і нафтопродуктів, повідомляли тоді в Генштабі ЗСУ.

Атаки по Ростовській області

У Ростовській області атаковано одне з найбільших хімічних підприємств РФ. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

Йдеться про ФКП "Комбінат Камʼянський". Це підприємство займається, зокрема, виробництвом ракетного палива, виготовленням вибухових речовин, компонентів для боєприпасів, а також утилізацією та знешкодженням відпрацьованих ракетних систем.

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