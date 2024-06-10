Російські загарбники втратили 1,5 млн. тон нафти та нафтопродуктів.

У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили ураження Новошахтинського нафтопереробного заводу, який знаходиться в Ростовській області РФ.

"Сили оборони України продовжують методично нищити нафтопереробну галузь Російської Федерації. Зокрема, 5 червня наші підрозділи успішно атакували засобами українського виробництва Новошахтинський завод нафтопродуктів, що в Ростовській області", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, за даними української розвідки, в результаті вогневого ураження російські загарбники втратили 1,5 млн. тон нафти та нафтопродуктів. У перерахунку це близько 540 млн. доларів.

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"Удари по російських нафтопереробних заводах суттєво ускладнюють виконання військами противника завдань в ході збройної агресії проти нашої країни", – наголосили в Генштабі.

Удари по російських НПЗ

В ніч з 5 на 6 червня у Ростовській області Росії пролунали вибухи – було атаковано Новошахтинський нафтопереробний завод. Цей обʼєкт пов'язують із кумом Путіна Медведчуком.

Раніше дрони СБУ вдарили по Слов'янському НПЗ у Краснодарському краї РФ і влучили в ректифікаційну та атмосферну колони. Примітно, що місцева влада стверджувала, що загорянь і руйнувань на території Слов'янського НПЗ немає.

Водночас атака українських безпілотників на російський нафтопереробний завод у Туапсе призвела до екстреної зупинки підприємства.

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