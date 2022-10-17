Олексій Макєєв також подякував ФРН за підтримку.

Новий посол України в Германії Олексій Макєєв прибув на робоче місце і записав відеозвернення. У ньому дипломат подякував ФРН за допомогу в боротьбі з російською агресією і попросив більше зброї для нашої держави.

Ролик зі зверненням посол опублікував на особистому акаунті в Twitter.

"Спасибі федеральному уряду за всю допомогу і зброю, яка була направлена в Україну, щоб ми могли захистити себе в цій варварській війні. Я повинен бути відвертим. Нам потрібно більше. Нам потрібно значно більше. І я буду працювати над тим, щоб ми, європейці, українці і німці, зробили нашу Європу безпечною", — сказав Макєєв.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський призначив нового посла України в Німеччині 23 вересня. Макєєв замінив на цій посаді Андрія Мельника, який неодноразово критикував Берлін за політику щодо нашої держави після повномасштабного вторгнення Росії.

Збройова допомога від Німеччини Україні: остання інформація

Міністр оборони України Олексій Резніков 12 жовтня повідомив, що ФРН передала нашій країні першу систему ППО IRIS-T SLM. Інші три Німеччина відправить в 2023 році.

У рамках шостої зустрічі у форматі "Рамштайн" ФРН зобов'язалася надати додаткові гаубиці Panzerhaubitze 2000 і реактивні системи залпового вогню MARS II для боротьби проти російської агресії.

Ще один проект військової допомоги Україні Німеччина реалізовує разом з Данією та Норвегією. Він передбачає поставки 16 САУ Zuzana, 130 польових обігрівачів, 36 машин швидкої допомоги, 100 тисяч аптечок і сухпайків.

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