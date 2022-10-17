Як додається, у квітні федеральний уряд вислав із країни 40 російських шпигунів.

Російська влада може зважитися на політичні вбивства в Німеччині.

Наразі німецька розвідка розглядає відповідні сценарії, пише Spiegel.

Очільники двох найбільших розвідувальних служб Німеччини під час щорічного виступу у Бундестазі звинуватили президента РФ Володимира Путіна в тому, що його агресія проти України є фактичним нападом на весь Захід.

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Глава Федеральної розвідувальної служби Бруно Каль наголосив, що дії російського президента є "оголошенням війни всьому вільному демократичному світу".

За словами очільника Федерального управління із захисту конституції Томаса Хальденванга, російський напад на Україну "змінює правила гри" у всіх сферах політики, що впливає і на внутрішню безпеку Німеччини.

Як додається, у квітні федеральний уряд вислав із країни 40 російських шпигунів. На думку Хальденванга, це далеко не всі з них.

Вбивства у Німеччині, здійснені Росією

23 серпня 2019 року в Берліні був убитий громадянин Грузії Зелімхан Хангошвілі. Під час другої чеченської війни він був командиром одного з підрозділів, які воювали проти російських військ. Поліція затримала підозрюваного на місці вбивства. При ньому був підроблений закордонний паспорт на ім'я Вадима Соколова. Документ він отримав за тиждень до виїзду за кордон.

Розслідувальна група Bellingcat вважає, що підозрюваний - це росіянин Вадим Красіков. У 2014 році він був оголошений Росією у міжнародний розшук у справі про вбивство підприємця. Але через півроку розшук зупинили. Офіційно про особу затриманого не повідомляється, сам він заявив, що у нього є російське громадянство.

Тоді Німеччина оголосила двох співробітників російського посольства в Берліні персонами нон грата і вислала їх з країни.

Згодом розслідувачі заявили, що вбивство Зелімхана Хангошвілі у Берліні було організовано спецпідрозділом ФСБ "Вимпел".

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