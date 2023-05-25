Україна повернула 106 своїх захисників.

Оприлюднено унікальні кадри обміну, під час якого Україна повернула додому 106 військовослужбовців.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими відзначили, що кожен обмін відрізняється від іншогона, але всі однакові за емоціями. "П'янка радість від волі. Нехай поранення та травми - фізичні та душевні - ще болять, але рідна земля і люди зроблять усе, аби вони швидше гоїлися", - йдеться у повідомленні.

У результаті обміну вдалося повернути вісім офіцерів та 98 військовослужбовців рядового та сержантського складу. Також було репатрійовано тіла двох іноземців та українки.

Відео дня

Обміни полоненими з Росією: що відомо

Сьогодні стало відомо про обмін з Росією, під час якого вдалося повернути 98 військовослужбовців Збройних сил України, семеро прикордонників та одного військовослужбовця Державної спеціальної служби транспорту. Щонайменше семеро з них травмовано.

За даними Координаційного штабу, на сьогодні Україна вже повернула 2 тисячі 430 людей, у тому числі 139 мирних українців.

На початку березня повідомлялося, що з 24 лютого 2022 року вдалося повернути з тимчасово окупованих територій тіла 1 тисячі 426 захисників.

Вас також можуть зацікавити новини: