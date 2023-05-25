Усі врятовані Захисники захищали нашу землю на Бахмутському напрямку

Україна повертає з російського полону ще 106 своїх військовослужбовців.

Про це у Telegram-каналі повідомив керівник Офісу президента (ОП) України Андрій Єрмак. "Ми повертаємо додому 106 наших людей. Це воїни з Бахмутського напрямку - вісім офіцерів та 98 солдат і сержантів", - розповів він деталі.

Керівник ОП додав, що вони билися за Бахмут і здійснили подвиг, який не дозволив ворогу наступати далі вглиб українського Сходу.

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"Серед тих, кого повертаємо з полону, чимало вважалися безвісти зниклими. Рідні цих людей пройшли складний етап", - зазначив Єрмак.

Він наголосив, що всі українці будуть вдома. "Працюємо над цим далі. І кожен обмін робить нас на крок ближчими до цієї мети", - підкреслив керівник ОП.

Водночас у Telegram-каналі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими уточнюється, що 68 з визволених воїнів вважалися зниклими безвісти.

Серед звільнених військовослужбовців 98 належать до Збройних сил України: з них, зокрема, 21 представник територіальної оборони. Також додому повернулися семеро прикордонників та один військовослужбовець Державної спеціальної служби транспорту.

"Щонайменше сім врятованих оборонців мають різноманітні травми: кульові та осколкові поранення, опіки та переломи, загострені хронічні захворювання", - зауважується у повідомленні.

Найстаршому зі звільнених військовослужбовців вже виповнилося 59 років, наймолодшому – 21 рік.

Крім того, у Координаційному штабі повідомили, що також репатрійовано було три тіла: двох іноземців та українки.

Обмін полоненими

Українська сторона час від часу повертає додому з російського полону своїх громадян. Так, крайній обмін відбувся 6 травня. Тоді додому повернулися 45 захисників. З них 42 захисники та три захисниці "Азовсталі" - всі вони - нацгвардійці, 35 рядових і сержантів, 10 офіцерів.

Загалом на сьогодні в результаті обмінів повернуто додому вже 2430 людей. Серед них 139 цивільних.

На початку березня 2022 року російські окупанти у Київській області викрали кореспондента УНІАН Дмитра Хилюка. Василя, батька журналіста, окупанти відпустили, а самого Дмитра вивезли до Росії. При цьому окупанти заперечують викрадення Дмитра Хилюка. Єдина звістка від нього за цей час – лист, написаний в квітні 2022 року.

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