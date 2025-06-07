Росія звинуватила Україну у зриві обміну тілами та полоненими

У Москві переконують, що Україна нібито несподівано відклала заздалегідь спланований процес.

Росія звинуватила Україну у зриві обміну тілами полеглих військових та полонених. У Москві кажуть, що Київ навіть не відправив на місце обміну свою делегацію.

Як заявив у коментарі російським пропагандистам голова російської делегації на переговорах у Стамбулі Володимир Мединський, Росія 6 червня нібито розпочала реалізацію домовленостей щодо передачі Україні понад 6 тисяч тіл загиблих, обміну пораненими, тяжкохворими та військовополоненими.

"Перша партія заморожених тіл солдатів ЗСУ у кількості 1212 вже прибула у рефрижераторах у район обміну. Інші на підході", - заявив він.

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Втім, російський посадовець перекинує, нібито українська сторона несподівано перенесла "на невизначений термін та приймання тіл та обмін військовополоненими".

"Група їхніх переговорників навіть не прибула на місце обміну... Москва закликає Київ чітко дотримуватись графіка і всіх досягнутих домовленостей, негайно розпочати обмін", - заявив Мединський.

Наразі українська сторона не коментує ці звинувачення. Втім, вчора Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, що заяви представників ПФ про начебто початок повернення тіл або репатріаційних заходів за результатами домовленостей у Стамбулі не відповідають дійсності.

"Триває підготовка до обміну важкохворих, важкопоранених, молоді та повернення тіл полеглих захисників. Будь-які односторонні заяви або дії представників держави-агресорки є лише черговою маніпуляцією стосовно чутливої та важливої теми репатріації тіл наших захисників", - йшлося у заяві.

Координаційний штаб наголошує, що готовий до проведення як репатріаційних заходів, так і обмінів військовополоненими, зокрема до обміну "всіх на всіх".

Обмін полоненими - останні новини

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський анонсував, що цими вихідними Україна і Росія можуть провести обмін військовополоненими. Російська сторона надіслала інформацію про те, що в суботу та неділю вона зможе передати 500 українських військових.

Згодом очільник російської делегації на мирних переговорах у Стамбулі Володимир Мединський заявив, що обмін військовополоненими між Україною і Росією, про який сторони домовилися на зустрічі 2 червня, може початися 7-9 червня.

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