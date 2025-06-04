Йдеться про повернення 500 українських військовополонених в обмін на таку ж кількість окупантів.

Президент України Володимир Зеленский повідомив, що на вихідних Україна та Росія можуть провести обмін військовополоненими.

"Російська сторона надіслала інформацію, що на ці вихідні – суботу і неділю вона зможе передати 500 людей, 500 наших військових", - зазначив він під час спілкування з журналістами.

За його словами, українська сторона буде готова обміняти відповідну кількість полонених із свого боку. При цьому зазначив, що поки що Україна від РФ списки не отримала.

Відео дня

"Росіяни дали слово, що вони нам дадуть заздалегідь списки кого ми міняємо. Для нас це важливо. Ми поки що списки знов не отримали, знов знаходяться якісь причини. Ми будемо все-таки наполягати, щоб українська сторона отримала списки для обміну", - наголосив Зеленський.

Президент України сказав, що також має бути відбутися обмін тілами. Він зазначив, що важливо провести ідентифікацію тіл. "Що стосується обміну тілами, то хотів би сказати, що в нас є відповідні документи, які чітко говорять про те, що Росія ідентифікувала 15%, максимум 20% всіх тіл, які в них є. Це згідно документів, які в них є. Не будемо говорити, звідки в нас ці документи. І наш аналіз говорить про те саме, тому там так і домовились, що давайте всі підготуємось правильно, щоб була чітка ідентифікація, бо ми не жартуємо з нашими військовими і з нашими полеглими", - сказав Зеленський.

При цьому підкреслив, що "це дуже важливо, щоб ми отримали тіла українців, а не росіян, яких вони хочуть позбавитись". За його словами, такі вже ситуації були.

Обміни полоненими - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 25 травня, між Україною та Росією відбувся третій етап обміну полоненими у форматі "1000 на 1000", про який сторони домовилися на переговорах у Стамбулі. З полону повернулися 303 українці.

Президент країни Володимир Зеленський тоді зазначав, що третю частину обміну в форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині, завершено. 25 травня повернулися воїни нашої армії, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Тоді командир 1 корпусу НГУ "Азов" Денис Прокопенко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що у рамках великого обміну військовополоненими між Україною та Росією, який тривав три дні, жодного військового 12 бригади спеціального призначення Національної гвардії "Азов" так і не повернули додому.

За його словами, Це виглядає як знущання над тими, хто четвертий рік перебуває під нелюдським тиском у російському полоні, у найгірших умовах. При цьому нагадав, що їм давали гарантії, бо вони вийшли в полон не за власним бажанням, а за наказом вищого командування.

Вас також можуть зацікавити новини: