Бойова ситуація на лінії фронту на півдні та сході особливо напружена.

Сили оборони України відбили атаки загарбників на Авдіївському, Мар’їнському та Запорізькому напрямках.

Бойова обстановка на лінії фронту на півдні та сході України залишається складною, оскільки російські окупанти не полишають спроб штурмувати українські оборонні позиції. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень", - йдеться у зведенні.

Зокрема, на Куп’янському напрямку українські захисники успішно стримують противника в районі Новоселівського Луганської області. Противник завдав авіаційних ударів біля Синьківки та Іванівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Ковалівка, Кислівка Харківської області.

Також на Лиманському напрямку авіаційних ударів зазнали Надія, Новоєгорівка, Діброва, Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали Білогорівка Луганської області та Сіверськ, Верхньокам’янське, Спірне, Берестове Донецької області.

Крім того, на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно стримують противника в районі Кліщіївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, серед яких Васюківка, Міньківка, Богданівка, Іванівське, Курдюмівка Донецької області.

При цьому на Авдіївському напрямку українські воїни відбили атаки противника в районах Кераміка та Авдіївки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару поблизу Авдіївки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Керамік, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Карлівка, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби українські воїни відбили атаки ворога в районі Мар’їнки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Іллінка, Новомихайлівка, Катеринівка, Єлизаветівка Донецької області.

Разом з тим, на Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів неподалік Пречистівки, Урожайного, Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Старомайорське, Шевченко Донецької області.

Також на Запорізькому напрямку українські захисники відбили атаки ворога в районі Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Авіаційних ударів противника зазнали Малинівка, Мала Токмачка та Роботине Запорізької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали Новодарівка, Степногірськ Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку ворог обстріляв з артилерії та мінометів Берислав, Томарине, Антонівку, Херсон, Велетенське Херсонської області.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території", - йдеться у зведенні.

Україна повернула під контроль вишки "Бойка"

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Україна змогла повернути під контроль стратегічно важливі об'єкти у Чорному морі. Йдеться про так звані "вишки Бойка", які наблизять ЗСУ до деокупації Криму. Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в коментарі Liga.net.

Також у ГУР МО розповіли деталі спецоперації та показали відповідні кадри з "зачистки", яку проводили спецпризначенці під час захоплення "вишок Бойка". На одному з етапів довелося рятувати воїна "Конона", він опинився за бортом під час одного з зіткнень с силами РФ та провів у відкритому морі 14 годин.

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