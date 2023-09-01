Протягом доби відбулось 31 бойове зіткнення.

Сили оборони України за добу успішно відбили атаки російських загарбників на 5 напрямках. Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Протягом доби відбулось 31 бойове зіткнення", - йдеться у зведенні.

Зокрема, на Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоселівського Луганської області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Крохмального Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Строївка, Новомлинськ, Петропавлівка, Кислівка, Піщане та Дружелюбівка Харківської області.

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Крім того, на Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Мирне, Торське, Свято-Покровське, Івано-Дар'ївка, Никифорівка та Роздолівка Донецької області.

Разом з тим, на Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Курдюмівки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Ступочків, Білої Гори, Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Григорівка, Бахмут, Біла Гора, Дачне та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Сєверного Донецької області. Продовжив завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населеним пунктам Керамік, Степове, Сєверне, Невельське, Мемрик Донецької області.

Також, на Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Олександропіль, Гостре, Мар’їнка, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Великої Новосілки Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Водяне, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Урожайне, Вільне Поле та Новопіль Донецької області.

Водночас, на Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малинівка Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Малі Щербаки Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

До того ж, на Херсонському напрямку противник обстріляв з артилерії понад 10 населених пунктів, серед них Золота Балка, Милове, Козацьке, Бургунка, Токарівка та Янтарне Херсонської області.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - йдеться у зведенні.

Білий дім розкрив прогрес ЗСУ за останні 72 бойові години

Сьогодні координатор стратегічної комунікації Ради з національної безпеки США Джон Кірбі оголосив, що Білий дім бачить помітний прогрес ЗСУ на фронті за останні 72 години. Його слова процитував The Guardian.

Власне, йдеться про просування наших військ на півдні територій - в районі Запорізької області, зазначав Кірбі.

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