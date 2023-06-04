У Харкові зі сторони Чугуєва чули відлуння кількох вибухів, дізналися журналісти.

Російські окупанти у неділю, 4 червня (відзначається Трійця 2023) завдали ударів ще по одному з міст Харківської області.

Під ударом опинилося місто Чугуїв, повідомив керівник Чугуївської районної військової адміністрації Сергій Лободенко, пише "Суспільне Харків" у Telegram. "РФ завдала ударів по Чугуєву, інформації про наслідки атаки на цю хвилину немає", - повідомив чиновник.

За відомостями Telegram-каналу "Х*йовий Харків", у місті зі сторони Чугуєва чули відлуння щонайменше п'яти вибухів.

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Варто зазначити, що у Харківській області повітряна тривога пролунала о 22:13. Через кілька хвилин - о 22:15, з'явилася інформація про вибухи у Харківській області.

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Росіяни 4 червня вже обстрілювали регіон, є жертви та постраждалі. Ворог вдарив по місту Вовчанськ, пошкоджено житлові будинки, загинули дві жінки.

Крім того, супротивник відкривав вогонь по селищу Золочів, постраждали чоловік та жінка і пошкоджено Будинок дитячої та юнацької творчості. Також загарбники били по селу Піщане, тілесні ушкодження унаслідок атаки отримала жінка.

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