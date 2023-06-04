Супротивники влаштували смертоносний обстріл одного з міст Харківської області.

У неділю, 4 червня (відзначається Трійця), російскі загарбники обстріляли місто Вовчанськ Харківської області.

Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджені житлові будинки, загинули дві мирні мешканки, яким було 74 та 62 роки, повідомила Харківська обласна прокуратура в Telegram. Супротивники також обстріляли селище Золочів, було пошкоджено Будинок дитячої та юнацької творчості, поранені 37-річна жінка та 40-річний чоловік.

За попередніми відомостями, вороги били з артилерії.

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"Близько опівдня військовослужбовці ЗС РФ обстріляли село Піщане Куп’янського району. Отримала тілесні ушкодження 58-річна жінка", - додали у прокуратурі.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).

Удари РФ по Харківській області - зараз це варто знати

Росіяни вже не раз били по регіону, є багато руйнувань, жертв та постраждалих.

Зокрема, 10 травня повідомлялося, що російські загарбники з артилерії ударили по мирних мешканцях Вовчанська. Місцева влада повідомила про загибель цивільного чоловіка. Крім того, під завалами могла перебувати жінка.

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