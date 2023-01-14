Вже відомо про 10 постраждалих внаслідок удару.

Російські окупанти завдали ракетного удару по багатоквартирному будинку в одному з районів Дніпра.

Як сповістив міський голова Дніпра Борис Філатов, внаслідок атаки цілий район повністю знеструмлений та відключений від систем життєзабезпечення. Крім цього, в місті поганий зв’язок.

"Зв'язок поганий. З ВП та ВА в координації. Всю ніч розбиратимемо завали. Подробиці пізніше", – написав він.

Відео дня

Нагадаємо, раніше сповіщали, що під завалами зруйнованого будинку в Дніпрі можуть перебувати люди. Соцмережами ширяться відео, на яких можна побачити, як люди, що перебувають під уламками будинку, кричать.

Ракетний удар по Дніпру 14 січня - все що відомо на цю мить

Російські окупанти завдали чергового масованого удару по містах України. "Прильоти" фіксували на Львівщині, Харківщині та у Дніпрі.

Окупанти поцілили по одній з дніпровських багатоповерхівок, внаслідок чого один з під’їздів був повністю зруйнований.

Вже відомо про 10 постраждалих, серед яких двоє – діти. Троє постраждалих у важкому стані. На місці трагедії працюють рятувальники та міські служби.

Вас також можуть зацікавити новини: