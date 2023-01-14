Серед постраждалих – шестеро дітей.

Внаслідок російського обстрілу Дніпра загинули п'ятеро людей, десятки постраждали.

Як повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, усі постраждалі в лікарні.

"Поранені 27 людей. Серед них шестеро дітей. Усі у лікарні ... Уже п’ятеро загиблих", – написав він.

Відео дня

Голова ДСНС Сергій Крук сповістив, що під час пошуково-рятувальної операції з-під уламків будинку було врятовано 15 осіб.

"Підрозділи ДСНС працюють в посиленому режимі. Залучено понад 80 осіб особового складу і більше ніж 20 одиниць техніки ДСНС", – зазначив він.

В Офісі президента показали, як відбувається рятувальна операція: людей знімають за допомогою кранів, вони сигналізують ліхтярами і мобільними телефонами.

Оновлено (17:54): Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук інформує, що врятовані вже 20 людей, зокрема, 3 дитини. Також, за його інформацією, знищено два (а не один, як інформували) під’їзди.

"Всі служби працюють. Рятувальна операція триває. Це жах і біль. Рятувальники дістають людей під завалами. Цілий проліт, 2 під’їзди багатоповерхівки просто зруйновані вщент. Мирні люди, молоді батьки, діти. Вихідний день. Росія – це вбивці та нелюди. Вони горітимуть в пеклі за свої злочини", – зазначив він.

Ракетний удар по Дніпру 14 січня

Вдень в суботу, 14 січня, країна-агресор завдала ракетного удару по Україні. Під обстрілами опинилися Київська, Львівська, Харківська та Дніпропетровська області.

У Дніпрі окупанти поцілили у багатоповерхівку. Внаслідок удару один з під’їздів був повністю зруйнований. Сповіщали, що під завалами можуть перебувати люди. Згодом в мережі почали з’являтися відео, на яких можна побачити, як люди, що опинилися під завалами, кричать.

Напередодні було відомо 10 постраждалих, серед яких двоє – діти. Інформували, що троє постраждалих у важкому стані. На місці трагедії працюють рятувальники та міські служби. Міський голова Дніпра Борис Філатов зазначав, що роботи, ймовірно, триватимуть всю ніч.

Вас також можуть зацікавити новини: