Внаслідок російського обстрілу Дніпра загинули п'ятеро людей, десятки постраждали.
Як повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, усі постраждалі в лікарні.
"Поранені 27 людей. Серед них шестеро дітей. Усі у лікарні ... Уже п’ятеро загиблих", – написав він.
Голова ДСНС Сергій Крук сповістив, що під час пошуково-рятувальної операції з-під уламків будинку було врятовано 15 осіб.
"Підрозділи ДСНС працюють в посиленому режимі. Залучено понад 80 осіб особового складу і більше ніж 20 одиниць техніки ДСНС", – зазначив він.
В Офісі президента показали, як відбувається рятувальна операція: людей знімають за допомогою кранів, вони сигналізують ліхтярами і мобільними телефонами.
Оновлено (17:54): Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук інформує, що врятовані вже 20 людей, зокрема, 3 дитини. Також, за його інформацією, знищено два (а не один, як інформували) під’їзди.
"Всі служби працюють. Рятувальна операція триває. Це жах і біль. Рятувальники дістають людей під завалами. Цілий проліт, 2 під’їзди багатоповерхівки просто зруйновані вщент. Мирні люди, молоді батьки, діти. Вихідний день. Росія – це вбивці та нелюди. Вони горітимуть в пеклі за свої злочини", – зазначив він.
Ракетний удар по Дніпру 14 січня
Вдень в суботу, 14 січня, країна-агресор завдала ракетного удару по Україні. Під обстрілами опинилися Київська, Львівська, Харківська та Дніпропетровська області.
У Дніпрі окупанти поцілили у багатоповерхівку. Внаслідок удару один з під’їздів був повністю зруйнований. Сповіщали, що під завалами можуть перебувати люди. Згодом в мережі почали з’являтися відео, на яких можна побачити, як люди, що опинилися під завалами, кричать.
Напередодні було відомо 10 постраждалих, серед яких двоє – діти. Інформували, що троє постраждалих у важкому стані. На місці трагедії працюють рятувальники та міські служби. Міський голова Дніпра Борис Філатов зазначав, що роботи, ймовірно, триватимуть всю ніч.