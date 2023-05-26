На місці працюють усі відповідні служби.

Патрульні показали перші хвилини після російського удару по лікарні у Дніпрі, вони потрапили на нагрудну камеру одного з правоохоронців.

Відео оприлюднив заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook. "Дніпро. Сьогодні - звичайний медичний заклад. Зранку люди прийшли до лікарні отримати медичну допомогу. Ворожа ракета руйнує не лише будівлю, але й відбирає життя та здоров'я мирних мешканців", - написав він.

На відео можна побачити зруйновані будівлі, потрощені автівки та пожежу. Патрульні закликають людей залишити приміщення та допомогать тим, хто не може вийти самостійно.

Ракетний удар по Дніпру: що відомо

Сьогодні вранці російські загарбники вкотре вдарили ракетами по Дніпру, поціливши у будівлю полікліники. Також зруйновано ветеринарну лікарню.

Наразі відомо про двох загиблих та 25 поранених, серед яких двоє дітей. Ще троє людей вважаються зниклими безвісти. На місці удару працюють рятувальники.

Голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що один із загиблих просто проходив повз, коли росіяни вдарили по місту.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи атаку, заявив, що Україна має перемогти цих нелюдів безповоротно та якомога швидше.

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