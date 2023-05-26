На місці триває ліквідація наслідків обстрілу та порятунок постраждалих.

Внаслідок ракетного удару російських окупантів по медзакладу у Дніпрі загинула одна людина, 15 отримали поранення.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram. "Російські терористи вкотре підтверджують свій статус борців з усім гуманним та чесним. Ракетний удар по поліклініці в місті Дніпрі. Станом на зараз одна людина загинула та 15 поранено", - зазначив він.

За словами Зеленського, на місці триває ліквідація наслідків обстрілу та порятунок постраждалих, залучені всі необхідні служби.

Нещодавні удари по Дніпру

Перед цим голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак поінформував, що внаслідок ракетного удару окупантів по Дніпру було влучання у медзаклад.

Крім ранкового удару окупанти били по Дніпру і області ще й вночі. Внаслідок чого були прильоти в Нікопольському районі. А в Дніпрі руйнувань зазнали житлові будинки, згоріли два приватні підприємства.

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