Через ворожі обстріли було пошкоджено п'ять будинків.

Російські загарбники сьогодні сім разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Багатостраждальний Нікопольський район сьогодні пережив ще один страшний день, про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Зафіксовано близько семи ворожих обстрілів території Нікопольщини. У Покровській громаді загинув юнак, 1999 року народження: ворожі снаряди прилетіли на його обійстя", - зазначив він.

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Обстрілами в районі було пошкоджено п'ять будинків, господарські споруди, автівку, електромережі та газогін.

В інших районах Дніпропетровщини день минув без надзвичайних ситуацій.

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Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 4 грудня, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що російські окупанти від ранку п'ять разiв обстріляли Нікопольський район.

Поцілили по Нікополю і Покровській громаді. У селі Капулівка загинув 23-річний хлопець. Він перебував на подвір'ї, коли туди ударив російський снаряд.

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