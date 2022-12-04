Внаслідок обстрілів загиблих і поранених немає.

Російські окупанти всю ніч обстрілювали з "Градів" та важкої артилерії Нікопольський район. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни 10 разів обстріляли з "Градів" та важкої артилерії мирні міста та села. Уразили чотири громади - Нікопольську, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську. Минулося без загиблих та поранених", повідомив він.

За даними Резніченка, у Червоногригорівській громаді побиті 5 приватних будинків, господарські споруди, гаражi та лінії електропередач.

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У інших громадах обстежують території i з’ясовують деталi атак.

У рештi районів ніч минула без надзвичайних ситуацій. Звучала тривога, та без "прильотів". І на цю хвилину спокійно.

Обстріли Дніпропетровщини

Російські окупанти постійно обстрілюють Дніпропетровську область з різних видів озброєння. Особливих ударів зазнають Нікополь та Кривий Ріг. Внаслідок ударів гинуть люди, а інфраструктура зазнає значних руйнувань.

Так, вночі 22 жовтня окупанти обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини. Тоді в місті були пошкоджені понад 20 будинків та кілька газогонів, обірвані лінії електропередач. Тоді без світла залишилися майже тисяча родин.

У ніч на 1 листопада окупанти запустили по Нікополю 40 снарядів. Ворог понівечив 14 багатоповерхових та приватних будинків. А 3 листопада РФ знову вдарила по інфраструктурі Дніпропетровщини, над областю за ніч збили 4 дрони-камікадзе.

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