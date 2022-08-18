Супротивники обстріляли Криворізький та Нікопольський райони.

Вночі окупанти завдали ударів по Дніпропетровщині, поранено жінку.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ніч з трьома обстрілами… Російська армія завдала ударів по двох районах - Криворізькому та Нікопольському. Двічі накрила вогнем Нікопольський. У житлові квартали Нікополя прилетіли 15 снарядів зі ствольної артилерії. Поранена 57-річна жінка. Вона у лікарні. У місті пошкоджені 15 приватних будинків, школа, автівки, магазин та храм. Обстрілами зачепило кілька газогонів та ліній електропередач. На місці працюють аварійні бригади", - повідомив він.

Тим часом, за словами Резніченка, у Криворізькому районі ворог скерував "Урагани" на Апостолівську громаду. Без руйнувань та постраждалих.

Він також повідомив, що у Великій Костромці Зеленодольської громади електрики зараз лагодять пошкоджену лінію. Там до тисячі людей лишилися без світла через ворожий удар напередодні увечері.

Нагадаємо, загарбники вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Супротивники вже не раз обстрілювали Дніпропетровщину з різного озброєння, були жертви.

Окупанти зранку 18 серпня завдали ракетних ударів по Харкову, загинула одна людина, а 18 - отримали поранення.

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