У с. Котляри пошкоджено щонайменше чотири будинки.

Ввечері в суботу, 22 квітня 2023 року, російські окупаційні війська вчергове атакували Харківську область. Ворог вдарив по Харкову та населеному пункту Котляри Харківського району.

Як розповів в коментарі "Суспільне Харків" речник обласного управління ДСНС Євген Василенко, російська ракета влучила біля гаража на території приватного домоволодіння.

"Гараж знищений, пошкоджень зазнали три автівки. Щонайменше чотири будинки пошкоджені вибуховою хвилею", – додав він.

Відео дня

За словами Василенка, внаслідок російської атаки по Харкову та передмістю поранених чи загиблих немає.

Обстріл Харківщини 22 квітня

О 22:02 в суботу, 22 квітня, в Харківській області оголосили повітряну тривогу. Вона тривала майже годину. За цей час ворог випустив по місту та області ракети С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Як зазначив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, зафіксовано щонайменше пʼять "прильотів". Зокрема, у приватному секторі с. Котляри.

Водночас мер Харкова Ігор Терехов повідомив про пожежу на обʼєкті цивільної інфраструктури в Новобаварському районі міста. Також були зафіксовані удари по Слобідському і Основʼянському районах.

Вас також можуть зацікавити новини: