Мешканцям порадили не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

У суботу ввечері, 22 квітня, російські загарбники знову завдали ударів по Харкову та області.

Не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги, потрібно перебувати в укриттях, повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов. "Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!" - зазначив чиновник.

Харківський міський голова Ігор Терехов також повідомив, що місто знаходиться під обстрілом.

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За відомостями місцевих ЗМІ, у Харкові пролунали потужні вибухи. Моніторингові пабліки повідомили, що вороги запустили з Бєлгородської області ракети С-300.

Пізніше Синєгубов уточнив, що супротивник атакував Харків та Харківський район. "Попередньо, ворог бив ракетами С-300. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється", - додав він.

Одна з ворожих ракет влучила у приватний сектор у с. Котляри Харківського району. На місці працюють рятувальники та екстрена медична допомога. Деталі встановлюються.

Терехов написав, що через ракетний удар у Новобаварському районі Харкова виникла пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури. "ДСНС працюють на місці. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - підкреслив мер.

За його даними, ще зафіксовані удари по Слобідському і Основʼянському районам. "В обох випадках під обстрілом були цивільні обʼєкти. На даний момент інформація про постраждалих уточнюється", - поділився очільник міста.

Синєгубов пізніше зазначив, що, попередньо, зафіксовано щонайменше 5 "прильотів" у місті та області.

Повітряна тривога в Харківській області була оголошена о 22:02.

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Росіяни вже не раз били по населених пунктах регіону, є багато жертв, постраждалих та руйнувань. Зокрема, 18 квітня загарбники завдали удар з авіації по місту Вовчанськ.

19 числа стало відомо, що під час пошуково-рятувальних робіт на місці "прильоту" знайшли тіла двох загиблих мирних людей - жінки, якій було 44 роки, та 50-річного чоловіка.

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