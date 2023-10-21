Увечері в суботу, 21 жовтня 2023 року, російські агресори атакували Харківщину та поцілили у термінал пошти. Наразі відомо про щонайменше 14 постраждалих та шістьох загиблих.
"Харківщина. Російська ракета вдарила по терміналу "Нової пошти". Звичайний цивільний обʼєкт. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким! Станом на цей час відомо про 13 постраждалих", – повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.
Він додав, що на місці працюють усі служби, триває рятувальна операція.
Зеленський наголосив, що потрібно збільшувати тиск на державу-терориста, а також щодня відповідати на російський терор нашими результатами на передовій.
"Потрібно зміцнювати єднання світу в протистоянні терору ще більше. І ми це робимо. Росії нічого не вдасться досягти терором і вбивствами. Кінець для всіх терористів один: відповідальність за скоєне", – написав президент.
Оновлено: Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що загинуло шестеро людей, 14 госпіталізували із пораненнями.
"Серед постраждалих є люди у тяжкому стані. Медики надають всю необхідну допомогу. Профільні служби продовжують працювати на місці та ліквідовувати наслідки. Це виключно цивільний обʼєкт, росіяни вчинили черговий терор проти мирного населення Харківщини!" – наголосив він.
Обстріл Харівщини
Як повідомяв УНІАН, ввечері у суботу, 21 жовтня 2023 року, російські окупаційні війська вчергове обстріляли Харків. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram закликав людей перебувати в укриттях, зазначивши, що окупанти завдають ударів.
О 22:16 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник (Генерал Марсель) повідомив, що на той момент ракет у повітрі вже не було.
"Загроза нових ракетних ударів зберігається, тому не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється", – уточнив він.
Згодом Мельник додав, що ворог завдав ударів по Харківщині з Бєлгорода із ЗРК С-300.