Наразі відомо про щонайменше 14 постраждалих, триває рятувальна операція.

Увечері в суботу, 21 жовтня 2023 року, російські агресори атакували Харківщину та поцілили у термінал пошти. Наразі відомо про щонайменше 14 постраждалих та шістьох загиблих.

"Харківщина. Російська ракета вдарила по терміналу "Нової пошти". Звичайний цивільний обʼєкт. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким! Станом на цей час відомо про 13 постраждалих", – повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

Він додав, що на місці працюють усі служби, триває рятувальна операція.

Зеленський наголосив, що потрібно збільшувати тиск на державу-терориста, а також щодня відповідати на російський терор нашими результатами на передовій.

"Потрібно зміцнювати єднання світу в протистоянні терору ще більше. І ми це робимо. Росії нічого не вдасться досягти терором і вбивствами. Кінець для всіх терористів один: відповідальність за скоєне", – написав президент.

Оновлено: Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що загинуло шестеро людей, 14 госпіталізували із пораненнями.

"Серед постраждалих є люди у тяжкому стані. Медики надають всю необхідну допомогу. Профільні служби продовжують працювати на місці та ліквідовувати наслідки. Це виключно цивільний обʼєкт, росіяни вчинили черговий терор проти мирного населення Харківщини!" – наголосив він.

Обстріл Харівщини

Як повідомяв УНІАН, ввечері у суботу, 21 жовтня 2023 року, російські окупаційні війська вчергове обстріляли Харків. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram закликав людей перебувати в укриттях, зазначивши, що окупанти завдають ударів.

О 22:16 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник (Генерал Марсель) повідомив, що на той момент ракет у повітрі вже не було.

"Загроза нових ракетних ударів зберігається, тому не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється", – уточнив він.

Згодом Мельник додав, що ворог завдав ударів по Харківщині з Бєлгорода із ЗРК С-300.

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