Ввечері у суботу, 21 жовтня 2023 року, російські окупаційні війська вчергове обстріляли Харків. У місті було чути потужні вибухи.
"До уваги жителів Харкова та області: окупанти завдають ударів. Перебувайте в укриттях", – повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Обстріл також підтвердив і міський голова Харкова Ігор Терехов: "Харків чує вибухи. Місто атакують ворожі ракети".
О 22:16 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник (Генерал Марсель) повідомив, що на той момент ракет у повітрі вже не було.
"Загроза нових ракетних ударів зберігається, тому не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється", – уточнив він.
Згодом Мельник додав, що ворог завдав ударів по Харківщині з Бєлгорода із ЗРК С-300.
Обстріли українських міст: останні новини
Протягом доби росіяни випустили по Херсонщині керовані авіабомби та дрони. Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін зазначив, що під ворожим вогнем опинилися кілька населених пунктів.
В ніч на 21 жовтня окупанти вдарили Кривому Рогу. Сталися руйнування на обʼєкті промислової інфраструктури.