Серед поранених – 17-річний хлопець.

Ввечері у середу, 24 січня 2024 року, російські окупаційні війська вчергове обстріляли Харківську область. Під ворожим вогнем опинилося селище Рогань.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, один будинок зруйновано, у двох приватних будинках виникла пожежа.

"Поранення отримали 60-, 39-, 26-річні жінки та хлопець 17 років. Стан усіх – легкий. Ліквідація наслідків обстрілів окупантів триває", – написав він.

Відео дня

Триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу, додав Синєгубов.

Обстріли Харківщини: інші новини

Протягом доби, 23 січня російські окупанти тричі вдарили по Харкову. Перший обстріл ворог здійснив уночі. Вдруге вибухи лунали під час масштабної ракетної атаки по Україні. Ввечері окупанти втретє вгатили по місту – під обстріл потрапив центр Харкова, є значні руйнування.

Внаслідок ранкового ракетного удару загинули 10 осіб. Серед жертв російської атаки – маленька дівчинка.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що обстріли впродовж 23 січня призвели до однієї з наймасштабніших за кількістю жертв трагедій у Харкові за увесь час повномасштабної війни. 25 січня в місті оголосили день жалоби.

Вас також можуть зацікавити новини: